Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, ka publikuar një video ku shfaqen disa drejtues mjetesh që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Lamallari ka paralajmëruar se drejtuesit që bllokojnë trafikun apo kryejnë manovra të rrezikshme, nuk respektojnë këmbësorët në vija të bardha, do të përballen me masa ndëshkuese.
Ai u ka bërë thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit, duke theksuar se përdorimi i dronëve nga Policia e Shtetit do të vijojë për monitorimin e shkeljeve.
Lamallari bëri të ditur gjithashtu se së shpejti në akset kombëtare dhe rrugët kryesore të vendit do të shtohen edhe kamerat inteligjente të sistemit “Smart City”, të cilat do të përdoren për evidentimin e shkeljeve.
“Për kapriço të dikujt, nuk ka pse të vuajnë të tjerët që vonohen dhe bllokohen në trafik!Djema nëse mendoni se jeni të privilegjuar dhe mund të bëni ç’të doni në trafik duke vonuar dhe bllokuar të tjerët që respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe normat qytetare, përshëndeteni pak dhe dronin sipër jush dhe prisni sa të takoni patrullën më të afërt me gjobën tuaj! Dronëve të Policia e Shtetit do tu shtohen së shpejti dhe kamerat inteligjente të #SmartCity në akset kombëtare dhe rrugët kyesore të vendit, prandaj filloni dhe mësohuni me idenë se rregullat janë aty për tu respektuar nga të gjithë, pa dallim“, shkruan ai.
Leave a Reply