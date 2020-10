Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mëngjesin e ditës së sotme ka publikuar një video në rrjetet sociale ku paraqitet projekti që sipas tij do të realizohet në Rrugën e Kombit.

Krahas videos Rama shkruan se Rruga e Kombit e cila sipas tij ka qenë burim aksidentesh do të transformohet në një rrugë me me standarde europiane sigurie, mirëmbajtjeje, qarkullimi normal në diell e në borë.

“MIRËMËNGJES Dhe me këtë spektakël të punës së pandalshme për ta kthyer Rrugën e Kombit nga një rrugë të lënë rrugëve, burim aksidentesh, rrëshqitjesh masive gurësh e dheu, segment rreziqesh e vonesash në dimër, në një rrugë me standarde europiane sigurie, mirëmbajtjeje, qarkullimi normal në diell e në borë, ju uroj një ditë të mbarë.”-shkruan Rama.