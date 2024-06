“Në Kukës, ka ndodhur një ngjarje e përafërt me atë që i ndodhi ish-kryebashkiakut që sot është në burg, por ka ndodhur në një ambient policor, në Morinë, tani kamerat që ishin vendosur për një hetim dhe e fiksuan dhe këtë moment. Kjo kamerë brodhi disa institucione derisa u tha që nuk do ta prekim këtë moment se do plasi ndonjë skandal. Edhe u la e kyçur për dy vjet”.