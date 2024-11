Autobusi i Real Madrid është përfshirë në një aksident automobilistik në autostradë, pas humbjes në Champions ndaj Liverpoolit. Aksidenti ka ndodhur kur autobusi po kthente lojtarët në aeroport.

Një shofer, i cili ka raportuar ngjarjen për “Daily Mail”, tha se aksidenti ka ndodhur disa minuta para se ai të kalonte në atë zonë, duke shtuar se autobusi ishte dëmtuar në pjesën e parë, por pa dëme.

Policia e Warwickshire ka konfirmuar se ka marrë një raport për aksidentin, por ende nuk ka dhënë më shumë informacion. Real Madrid humbi 2-0 ndaj Liverpooli një natë më parë, duke lënë ekipin në vendin e 24-të në Grupet e Ligës së Kampionëve pas pesë ndeshjeve.

