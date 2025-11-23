Gjatë podcastit “Flasim” pati një bashkëbisedim mes kryeministrit Edi Rama dhe gjuhëtares Natasha Shuteriqi. Ajo u ndal gjatë bisedës tek romani “Kurbani” i Ramës, teksa bëri edhe një analizë gjuhësore.
“Sintaksa juaj është e çuditshme. E mrekullueshme dhe shumë shqip. Fjalitë mund të shkojnë me 9 reshta një folje dhe pa fund pjesore. Më ka surprizuar marrëdhënia juaj me shqipen.
Një gabim gjuhësor kur përmendet shpesh kthehet në rregull. Jeni pjesë e grupit që vendosni parafjalë përpara ndajfoljes, përdorni shpesh “në ndërkohë””, tha gjuhëtarja Natasha Shuteriqi.
Nga ana tjetër kryeministri Rama deklaroi se është ndikuar në formësimin e gjuhës shqipe nga Petro Zheji.
“Më pëlqente krahasimi që Kadare bënte mes rusishtes dhe shqipes. E kishte kompetencën për të bërë paralelizma. Duke qenë se rusishtja është gjuha e kolosëve, ku Kadare ka bërë shqipërimin e “Re me pantallona”, që për mua është maja. E pyesja shpesh për origjinalin në rusisht.
Një nga ata që më ka influencuar me “piruetat” e gjuhës shqipe ka qenë Petro Zheji. Ai përdor bashkimin e disa fjalëve bashkë. Kam pasur fatin ta njoh dhe të flas me atë. Tragjike për mua është mënyra se si po sakatohet, po përçundohet shqipja”, tha Rama.
