Kreu i PD, Lulzim Basha ka publikuar një video në kuadër të fushatës elektorale.

Basha thotë se me Ramën 8 vite në qeveri Shqipëria regjistroi papunësinë më të lartë në histori.

Sipas tij, Shqipëria po thërret për ndryshim, dhe më 25 prill gjithë vendi do të votojë Nr.9 për punësim dhe dnryshim. Për Bashën, Rama është problemi dhe ai nuk do të sjellë kurrë ndryshim.

STATUSI NGA LULZIM BASHA

Më 25 Prill – e gjithë Shqipëria voton 9, për punësim, për ndryshim!/ b.h