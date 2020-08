Pamje të shumta janë duke qarkulluar në rrjete sociale pas shpërthimit të fuqishëm në Bejrut. Në një prej tyre shikohet një baba i pushtuar nga paniku, i cili bën gjithçka për të mbrojtur djalin e tij të mitur.

Babai shihet teksa përqafon të birin për ta qetësuar, por kur pa që dridhjet filluan të shtoheshin akoma më shumë si pasojë e shpërthimit, ai e fut nën tavolinë dhe me trupin e tij e kthen si mburojë për të. Sakaq, kujtojmë që në Bejrut kanë ndodhur të paktën dy shpërthime të fuqishme.

Dyshimet paraprake tregojnë se shkak i shpërthimit ishte një depo gjigante me mjete piroteknike që gjendej në afërsi të portit detar të këtij qyteti.

Footage during the Beirut explosion from inside a civilian’s house of a dad in shock trying to protect his 6 years old child. #BeirutBlast @akhbar pic.twitter.com/GZtK8NTFLX

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020