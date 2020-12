Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në aeroportin e Adenit në Jemen duke lënë disa të vrarë dhe dhjetra të plagosur.

Mediat bëjnë me dije se shpërthimi ndodhi në momentin që në aeroport po zbrisnin ministrat e qeverisë së re.

Nga raportimet paraprake mësohet se shpërthimi nga vrarë të paktën një prej ministrave si edhe disa prej shoqëruesve të anëtarëve të ekzekutivit.

Kamerat kanë kapur momentin e shpërthimit, ku i gjithë aeroporti është kthyer në një zonë lufte.

NEW – footage reportedly showing a missile that hit the Aden Airport in #Yemen earlier today.

NEW – video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.

