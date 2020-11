Disa njerëz u plagosën në një shpërthim në një stacion karburanti në kryeqytetin iranian Teheran, njoftoi media shtetërore iraniane.

Asnjë vdekje nuk u raportua. “Rezervuari i karburantit mori flakë gjatë shkarkimit në stacionin e karburantit në rrugën Piruzi në Teheran”, raportoi TV shtetëror, duke shtuar se zjarri u shua, raporton Reuters.

#Iran:- Explosion in Gas Station in #Tehran #Iran.

Several injuries in gas #explosion in #Iran’s #Tehran. pic.twitter.com/jNyf9mUEAR

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 16, 2020