Zhurma e shpërthimit në rrethin e Hendek u dëgjua në të gjithë Sakarya qendrore, rreth 50 kilometra larg vendit të ngjarjes, duke nxjerr njerëzit në rrugë dhe duke krijuar një panik mes njerëve. Ambulancat dhe zjarrfikësit u dërguan në vendngjarje, shkruan Daily Sabah.

Kryetari i Hendekut Turgut Babaoğlu u tha gazetarëve se brenda ishin rreth 150 punëtorë. Guvernatori i Sakarya Çetin Oktay Kaldırım i tha Anadolu Agency (AA) se 10 persona u transferuan në spitale, 10 të tjerë arritën të shpëtojnë nga shpërthimi pa u siguruar.

Kreu i Gjysmëhënës së Kuqe Turke u bëri thirrje banorëve që jetojnë në zonën e shpërthimit të afërt të qëndrojnë brenda, të mbyllin dritaret për lëshimin e mundshëm të gazit kimik. I njëjti objekt u godit nga shpërthime në 2009, 2011 dhe 2014 që vranë 3 punëtorë.

Në vitin 2008, 20 njerëz u vranë në një shpërthim në një fabrikë të fishekzjarreve në Stamboll, në perëndim të Sakarya./ Javanews

After a massive #explosion took place at the #fireworks factory in the northwestern Turkish province of #Sakarya, our disaster teams from Ankara and Kocaeli have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/JQqVHgSPsP

