Disa prej organizatorëve të protestës kanë kritikuar kreun e Partisë Mundësia Agron Shehaj, duke kërkuar që protestuesit të distancohen prej tij.
Aktivisti Dritan Sela, i cili numëron rreth 5 milion ndjekës në rrjetet sociale, e konsideruar si të paqëndrueshëm duke e quajtur “pa shtyllë kurrizore” dhe “kalë troje”.
Ai thotë se strategjia që po ndjek Shehaj, është e ngjashme me atë të Sali Berishës me studentët e viteve 90.
“Sali Berisha ishte ai që na vodhi ëndrrën në 90. Ka dalë një Berishë tjetër, planin Sali Berisha dhe Edi Rama duan të çojnë deri në fund planin për grabitjen e tokave shqiptare, ndaj na kanë ofruar një njeri të dyshimtë që ta pranojmë në krye një njeri krejt të dyshimtë si Agron Shehaj, i cili vetëofrohet në protestë dhe po përpiqet ta shfrytëzojë protestën jo për qëllimet e tij por pë rata që e kanë vendosur. Ai është kalë i trojës së sistemit”, shprehet Sela duke apeluar që:
“Je i dyshimtë, po përpiqesh të përdorësh emocionet e njërëzve. I lutem të gjithë protestuesve të gjithë ata që kanë dalë në protestë, t’i rrinë larg një fytyre të dyshimtë si Agron Shehaj. Distancohuni prej tij. Koha ta pastrojmë vendin nga njerëzit e dyshimtë”, thotë Dritan Sela.
Ndërkohë, edhe më herët Agron Shehaj ka qenë në qendër të kritikave lidhur edhe me deklaratat e tij për investitorët strategjikë për të cilit tha se shteti shqiptar duhet t’i shtrojë tapet të kuq.
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