Policia ne Durres ka kapur te riun qe qelloi dy persona me arme ne zonen e plazhit.

Ngjarje e ndodhur në në lagjen nr. 13, Plazh, Durrës dhe si të dyshuar për ngjarjen policia e Shijakut vuri në pranga A. V., 33 vjeç, banues në Shijak, Durrës.

Sipas policise, 33-vjeçari pas nje sherri per motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri, në drejtim të shtetasve F. T., 18 vjeç dhe Sh. T., 24 vjeç, banues në Durrës dhe më pas ka hedhur armën e zjarrit në tokë dhe është larguar me shpejtësi për t’i shpëtuar kapjes nga Policia.

Ai u shpall ne kerkim për veprat penale “Vrasja me dashje e mbetur në tentativë” dhe “Armëmbajtja pa leje”.

Qëlloi me armë zjarri pistoletë në ajër, pas një konflikti për motive të dobëta, dhe u largua nga vendngjarja, kapet dhe ndalohet autori i ngjarjes së ndodhur më datë 02.07.2020, në lagjen nr. 13, Plazh.

