Laçi ia ka dalë mbanë! Ekipi kurbinas ia ka dalë të eliminojë Keslen në Azerbajxhan pas 120 minutash lojë me penallti 5-4. Ndeshja u mbyll me rezultatin 0-0 me kurbinasit që vuajtën jo pak. Ekipi i Armando Cungut luajti me një lojtar më pak që pas daljes me karton të kuq të Lucas Ramosit.

Bardhezinjtë ruajtën portën e paprekur dhe për shkak të portierit Alen Sherri, i cili shfaqi një formë të mirë. Tanët arritën të mbanin rezultatin, madje dhe të detyronin vendasit të dilnin me të kuq. Shtesat nuk dhuruan fitues dhe ishin penalltitë që vendosën kualifikimin.

Djemtë e Cungut nuk gabuan asgjë duke qenë përfekt, ndërsa në penalltinë e fundit heroi ishte Alen Sherri. Portieri shkodran priti penalltinë që i siguroi kualifikimin ekipit të tij. Një shpërblim ky nga shtatlarti që i bën presidentit Laska që besoi tek ai.

Nga ana tjeter edhe Kukësi në raundin e dytë të Ligës së Europës! Skuadra e Skënder Gegës ka trimfuar ndaj bullgarëve të Slavias së Sofias me rezultatin 2-1, falë golave të Eze dhe Kuper. Një triumph i merituar për nënkampionët e Shqipërisë.

g.kosovari