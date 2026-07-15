Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike u shoqërua me tensione dhe debate, pasi anëtarja Ilirjana Kuçana i kërkoi publikisht Sali Berishës respektimin e statutit të partisë.
Gjatë fjalës së saj, Kuçana deklaroi se kishte depozituar një kërkesë zyrtare 24 orë më parë, por se nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Ajo insistoi që procedurat statutore të respektohen, duke krijuar një moment të sikletshëm në sallë.
Menjëherë pas këtij episodi, transmetimi në platformat zyrtare të Partisë Demokratike u ndërpre, duke lënë pa u transmetuar zhvillimet e mëtejshme të mbledhjes.
Ndërprerja e njëkohshme e transmetimeve ka ngritur pikëpyetje mbi vijimin e debatit të ashpër.
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