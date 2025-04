Drejtuesi i Nismës “Thurja”, Endri Shabani ka deklaruar në emisionin “Ngjarja kryesore” në RTSH 1 të gazetares dhe moderatores Sonila Agostini se forca politike që ai drejton ka si qëllim shthurjen e rrjetit të merimangës të klasës politike 34-vjeçare.

Shabani kishte sjelllë në studio edhe një merimangë me ngjyrë blu dhe mavi e cila sipas tij, simbolizon dy forcat kryesore politike që e kanë shtrirë rrjetën e tyre në çdo fushë të jetës.

Me hyrjen në Parlament pas zgjedhjeve të 11 majit, Shabani tha se forca politike ku ai bën pjesë do të luftojë fort për ta shkatërruar këtë rrjetë të merimangës.

“Kjo është ajo me të cilën kemi betejën, gjysma është mavi, gjysma është blu. Është merimanga e cila për 34 vite e ka marrë peng këtë vend duke shtrirë edhe rrjetën në çdo fushë, në media, në akademi, në sport, në tregti, në çdo sferë të jetës, ku brezi im do të konkurrojë, do të ecë përpara me punë.

Pyetja nuk është çfarë di, pyetja nuk është; çfarë ke bërë me jetën tënde ose profesionalisht, pyetja është si e ke mbiemrin, kush të ka sjellë, edhe të shohin nga xhepi.

I gjithë ky rrjet merimange përmblidhet në një kokë që është gjysmë blu, gjysmë mavi sepse e ka shtruar rrjetën për 34 vjet. Ajo që ne duam të bëjmë është që ta shthurim këtë rrjet merimange, ky është misioni.

Disa nga fijet më të errëta i kemi prerë edhe duke qenë jashtë, kallëzimet që kemi bërë në SPAK, ato fijet që i vidhnin lekët e ilaçeve, lekët e shkollave etj. Duke hyrë në Parlament me betejën që do të bëjmë do ta shpartallojmë këtë merimangë për t’i dhënë mundësi konkurrimi dhe gare brezit tim”, u shpreh Shabani.