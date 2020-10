Janë zhvilluar ditën e djeshme ndeshjet e Ligës së Kombeve për Grupin 3 Divizioni A. Franca nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola kundër Portugalisë. Një ndeshje mes yjeve ku nuk munguan Mbappe e Grizman për “gjelat”, ndërsa në krahun tjetër ishin Cristiano Ronaldo dhe Joao Felix.

Një 90-minutësh perfekt për të dhuruar spektakël, por që fatkeqësisht nuk pati qoftë një gol. dyja skuadrat kryesojnë me nga 7 pikë, por luzitanët janë të parët falë golaverazhit më të mirë.Me të njëjtin rezultat 0-0 u mbyll edhe përballja mes Polonisë dhe Italisë në Grupin 1, me të kaltrit që humbën një shans për t’u shkëputur në krye, por gjithsesi mbeten të parët me një pikë më shumë se Holanda dhe Polonia.

Në Divizionin B, Israeli u mposht 1-2 nga Republika Çeke, Irlanda e Verit gjithashtu humbi në shtëpi 0-1 me Austrinë, Rusi – Turqi përfundoi 1-1, ndërsa Skocia fitoi 1-0 me Sllovakinë. Serbia, çuditërisht dështoi të merrte pikë në shtëpi përballë Hungarisë me rezultatin 0-1.

