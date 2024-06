Minuta e 68 e ndeshjes mes Turqisë dhe Portugalisë, dhuroi një moment shumë të veçantë. Një fëmijë i vogël hyri në fushë dhe vrapi me shpejtësi drejt Kristiano Ronaldos, i cili e përqafoi dhe pranoi të bënte një selfie me të.

Djali i vogël më pas iu shmang edhe stjuardëve duke i dribluar me shpejtësi teksa më pas doli nga fusha për t’u ngjitur përsëri në tribunë mes duartrokitjeve të mbi 60 mijë tifozëve në stadiumin e Dortmundit.

Mediat gjermane zbuluan më pas se ai ishte 10-vjeçari Berat Arslan, i cili luante me ekipin e fëmijëve të KSV Hesen Kasel.

“Unë thjesht bëra ëndrrën time realitet. Tani kam një foto me Kristiano Ronaldon. Do ta bëj fanellë dhe do ta vendos në dhomën time. A isha i frikësuar? Jo, përse të isha! Por nuk e di nëse do të mund të fle pas kësaj gjëje sot”, tha pas ndeshjes për “Bild” djali i vogël.

Ai tregoi që i kishte paralajmëruar shokët e tij se do e bënte një gjë të tillë. “Por askush nuk më besoi se do ta bëja në të vërtetë”. As babai i tij, i cili kishte shpenzuar 400 euro për 4 bileta në këtë ndeshje. Por si i iku babait të tij? “I thashë që po shkoja në tualet…”.

Babai tij, Çetin, zbuloi çfarë kishte ndodhur. “Papritur e pashë mbi pankinën e zëvendësuesve dhe më pas ai nisi të vraponte. Masa? Mori vetëm një paralajmërim. Ndoshta UEFA mbylli një sy sepse është i vogël”, tha ai.

Djalin më e pas e pyetën nëse ishte gati ta bënte përsëri. “Jo! Kam frikë se atëherë do të duhej të paguanim shumë para”, tha Berati.