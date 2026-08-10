Autoritetet kineze thanë se lëshimi i satelitit ChinaSat-4B në bordin e një rakete Long March 7A dështoi, pasi raketa hasi një problem gjatë fluturimit.
Ngjarja ndodhi menjëherë pas ngritjes nga Qendra e Lëshimeve Hapësinore Weichang të hënën.
Raketa u lëshua në orën 8:02 të mbrëmjes sipas kohës së Pekinit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua, duke shtuar se shkaku i lëshimit të dështuar ishte nën hetim.
The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B
Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J
— Phazzee | 中国航天 | ️⚧️️ (@PhazzeeYeehaw) August 10, 2026
Videot e postuara në mediat sociale tregojnë një shkëndijë të ndritshme lart në qiellin e natës pas lëshimit.
Ky mision është dështimi i parë i njohur i raketës Long March 7A që nga fluturimi i parë i saj në mars të vitit 2020. Raketa u rikthye në shërbim në vitin 2021 dhe më pas përfundoi një sërë misionesh të suksesshme.
Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.
Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB
— Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026
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