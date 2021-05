Juventus është kualifikuar për në Champions League dhe këtë e arriti vetëm në ndeshjen e fundit. Bardhezinjtë fituan 4-1 ndaj Bolognës, por ky triumf nuk do të ishte i mjaftueshëm nëse Napoli dhe Milani do të triumfonin përkatësisht kundër Veronës dhe Atalantës.

Në kohën kur bardhezinjtë e kishin mbyllur takimin, të gjithë lojtarët e stolit, së bashku me Ronaldon kishin marrë një celular për të ndjekur Napolin. Sapo përfundoi kjo përballje, nisi edhe festa e madhe e Juventusit që ndihet i çliruar duke u kualifikuar në “Champions League”.

Ronaldo dhe lojtarët e tjerë të stolit nuk kishin më kurrëfarë interesi për të parë ndeshjen e Juventusit, duke ndjekur me vëmendje lojën e Napolit në telefon. Ndërkohë edhe pjesa tjetër e ekipit i është bashkuar pas mbylljes së ndeshjes me Bolonjën.

The Juventus squad when they got to know Napoli have drawn to Verona and they have qualified for the Champions League.pic.twitter.com/KfrcQhVbsc

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 23, 2021