Forcat ushtarake ruse të premten në mbrëmje penguan një përpjekje të forcave speciale ukrainase për të transportuar ushtarë me helikopter në qytetin e Pokrovsk, në Ukrainën lindore, duke vrarë të 11 personat që ndodheshin në bord.
Ministria ruse e Mbrojtjes në një deklaratë të shtunën tha se qëllimi i operacionit ukrainas ishte të parandalonte përparimet e mëtejshme ruse në qytet. “Të 11 burrat që zbritën nga helikopteri u vranë”, thuhej në deklaratë, duke shtuar se forcat ruse po përparonin në Pokrovsk dhe po pastronin zonën.
Rusia kërkon të pushtojë të gjithë Donbasin, i cili përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk. Ukraina ende kontrollon rreth 10% të Donbasit, një sipërfaqe prej rreth 5,000 kilometrash katrorë në Donetskun perëndimor.
Pushtimi i Pokrovskut, të cilin mediat ruse e quajnë “portë hyrëse për në Donetsk”, si dhe i Kostyantynivkës në verilindje, të cilën forcat ruse po përpiqen gjithashtu ta rrethojnë, do t’i jepte Moskës një bazë nga e cila të lëvizte në veri drejt dy qyteteve më të mëdha ukrainase, Kramatorsk dhe Sloviansk.
Ukraina njoftoi më parë këtë javë se kishte vendosur forca speciale në Pokrovsk, duke përdorur një helikopter UH-60 Black Hawk. Një video e postuar në mediat sociale tregonte ushtarë ukrainas duke zbritur nga helikopteri në një fushë.
