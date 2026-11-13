Reshjet intensive të shiut dhe prurjet e mëdha të ujit kanë shkaktuar problematika në zonën turistike të Thethit.
Dalja e përrenjve nga shtrati ka bërë që uji të vërshojë drejt disa bizneseve turistike, duke depërtuar në ambientet pranë bujtinave dhe duke vështirësuar aktivitetin e tyre.
Situata paraqitet problematike edhe sa i përket furnizimit me energji elektrike. Për shkak të kushteve të krijuara, zona e Thethit vijon të jetë pa energji elektrike prej rreth 24 orësh.
Prurjet e shumta dhe reshjet e vazhdueshme kanë shtuar vështirësitë për banorët dhe operatorët turistikë.
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