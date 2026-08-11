Kërkimet vazhdojnë pa pushim për të gjetur persona të zhdukur pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.4 ballë që goditi Kolumbinë mëngjesin e së hënës, më 10 gusht.
Sipas të dhënave të fundit nga Shoqata e Kryeqyteteve të vendit (Asocapitales), numri i viktimave në zonat e prekura tani është të paktën 181 të vdekur.
Konkretisht, 95 vdekje janë regjistruar në qytetin e Calit, 72 në Pereira, 9 në Quibdo dhe 5 në Manizales , ndërsa numri i të plagosurve tejkalon 1,310, sipas ‘elespectador.com’.
Ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën për të gjetur të gjallë personat e zhdukur.
¡Encontramos vida bajo los escombros!
A las 3:57 a. m., se realizó con éxito la maniobra de extracción de Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien se encontraba atrapado en una edificación.
¡Cada minuto cuenta! pic.twitter.com/0UeJyJjVep
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 11, 2026
Kolumbia u përball me një katastrofë të madhe kur një tërmet i fortë goditi në orën 7:34 të mëngjesit.
Epiqendra ishte në rajonin San José del Palmar të departamentit Chocó, me një thellësi fokale prej 103 kilometrash.
Dridhja u ndje në shumë zona të vendit. Sipas Shërbimit Gjeologjik të Kolumbisë (SGC), janë regjistruar më shumë se 40 lëkundje pasuese.
Siç shpjeguan shkencëtarët e SGC, sekuenca e lëkundjeve pasuese mund të zgjasë me ditë, javë ose edhe muaj, pasi pas një tërmeti të kësaj magnitude “energjia vazhdon të çlirohet derisa të rivendoset ekuilibri në zonat përreth zonës së çarjes”.
Ndër qytetet më të goditura janë Pereira, Cali dhe Quibdo. Qindra ndërtesa janë dëmtuar rëndë ose janë shembur plotësisht, duke përfshirë shtëpi, shkolla dhe spitale.
Përballë përmasave të tragjedisë, qeveria kombëtare, e udhëhequr nga Abelardo De La Espriella, vazhdoi të shpallte vendin në gjendje katastrofe kombëtare për mobilizimin e menjëhershëm të burimeve dhe forcave të shpëtimit.
Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia! Hundreds dead, thousands of homes destroyed.
People trapped in the rubble in Pereira and Cali…
Why is the world silent?
Share, pray, and spread the message to help
Stand united! pic.twitter.com/NcRHEe0Ec1
— (@anandsh04294243) August 10, 2026
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