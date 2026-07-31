Reforma Territoriale, që fshin nga harta e bashkive Bashkinë e Dimalit, ka nxjerrë sot në shesh për të protestuar banorët e tij.
Të organizuar në pedonalen e qytetit dhe me pankarta në duar, banorët e Dimalit kanë kërkuar që qeveria të mos e prekë këtë bashki.
Qytetarët kanë deklaruar se kjo bashki është vendi ku ata duan të rrisin fëmijët e tyre, është bashkia me prodhimin më të madh bujqësor në vend.
Ata kanë kërkuar njëzëri që kjo bashki të mos preket nga Reforma Territoriale, jo vetëm për shtrirjen e saj të gjerë dhe numrin e popullsisë, por edhe për vetë antikitetin dhe vlerat historike që mbart.
Sipas qytetarëve, bashkimi i saj me Beratin ua vështirëson jetën dhe ekonominë, sidomos fermerëve të Njësive Administrative: Kutalli, Cukalat, Poshnje etj.
Qytetarët e Dimalit kanë firmosur të gjithë në radhë edhe një peticion kundër kësaj reforme.
Urë moj
e bukura urë prej guri,
Të qesh buza,
Të qesh nuri,
…….
Kush i ka thënë këto vargje ?