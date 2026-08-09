Rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, morën përgjegjësinë të hënën për sulmet e reja ajrore që vranë të paktën 11 persona, civilë dhe ushtarë, ndërsa një armëpushim i vitit 2022 u prish muajin e kaluar.
Huthitë thanë gjithashtu se kishin synuar një rafineri në Arabinë Saudite fqinje, një aleate e qeverisë jemenase.
Objektet e gjigantit të naftës Aramco, të vendosura në Jazan, në Arabinë Saudite jugperëndimore, u goditën nga një “sulm preciz” nga një dron, sipas zëdhënësit të tyre ushtarak, Yahya Sari.
Sulmi, tha zëdhënësi, ishte në përgjigje të ndërhyrjeve saudite në Jemenin veriperëndimor.
Ministria e Energjisë e Arabisë Saudite njoftoi se një zjarr ishte shuar në objekt, pa specifikuar shkakun e tij, dhe se nuk kishte viktima.
Në Jemen, Huthitët morën përgjegjësinë për sulmet me dronë dhe raketa balistike ndaj trupave dhe pajisjeve të “armikut saudit” në Moha, një port jemenas i kontrolluar nga qeveria e njohur ndërkombëtarisht.
Fayyad al-Nuaman, zëvendësministër i informacionit për qeverinë jemenase, i tha dpa-së se shënjestrimi i Mohës nga Huthitët shkaktoi dëme materiale në ndërtesa dhe në portin e portit.
Banorët konfirmuan për AFP-në se dëgjuan shpërthime në zonë, me një raportim për “gjashtë shpërthime të njëpasnjëshme” në port.
Sulmet vranë tre civilë dhe tetë anëtarë të forcave qeveritare, sipas një burimi mjekësor, i cili foli gjithashtu për 32 të plagosur, përfshirë 10 civilë.
Dy burime ushtarake qeveritare dhanë të njëjtën deklaratë për ushtarët e vdekur.
Një nga burimet foli gjithashtu për sulme në objekte të tjera në skajin jugor të Detit të Kuq, pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandab. Disa nga vendet e synuara strehonin trupa saudite, por nuk u raportuan viktima midis ushtarëve të mbretërisë, sqaroi i njëjti burim.
Husiler Aramco’yu vurdu. Yahya Seri:
“Yemen Silahlı Kuvvetleri, Cazan’daki Aramco rafinerisini bir insansız hava aracıyla hedef almayı başardı. İsabet başarılıydı.
Saldırı Suudi düşmanının İHA’larıyla Saada ve Hacca vilayetlerinin hava sahasını ihlal etmesine karşılık… pic.twitter.com/23ZBp0HgE5
— Odak TV (@OdakTV1) August 9, 2026
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