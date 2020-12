Kryeministri Rama ka uruar mëngjesin e sotëm me postimin e videos së shtëpisë së përfundur të një familjeje të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit.

“Mirëmëngjes. Dhe me këtë shtëpi ku Hava Domi do të mbledhë për festat e dhjetorit fëmijët e saj të shtrenjtë, ju kujtoj se ne vazhdojmë të ngremë deri në dritaren e fundit çdo shtëpi që shembi tërmeti, sepse “Ti kurrë nuk do të jesh vetëm”, ka shkruar Rama.

g.kosovari