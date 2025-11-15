Operacioni për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet pa leje po zhvillohet me intensitet në të gjithë territorin e vendit, si pjesë e përgatitjeve për zbatimin e programit të ri “Rilindja Urbane 2.0”.
Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot në rrjetet sociale pamje nga operacionet që po zhvillohen në terren për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe rikthimin e hapësirave publike në funksion të komunitetit.
Në postimin e tij, kreu i qeverisë ka theksuar vazhdimësinë e këtij aksioni, duke deklaruar se “S’ka pushim jo, hapësirat publike do të çlirohen të tëra, pa ndalim as përjashtim.”
Ndryshe nga ndërhyrjet sporadike të viteve të shkuara, kjo nismë është konceptuar si një proces sistematik dhe afatgjatë.
Sipas kryeministrit, operacioni nuk është një aksion i përkohshëm, por një proces i nisur prej muajit korrik, i cili do të zbatohet me prioritet në të gjithë territorin gjatë katër viteve të ardhshme të qeverisë.
Për të goditur më fort fenomenin e ndërtimeve pa leje, në Kodin e ri Penal janë parashikuar ndëshkime më të ashpra për shkelësit.
Ndërkohë, sipas portalit “Hapësira Ime Publike”, ku qytetarët kanë mundësi të denoncojnë rastet abuzive, deri më sot janë regjistruar 15,705 denoncime, prej të cilave 12,006 janë zgjidhur, ndërsa 3,699 raste ndodhen ende në proces shqyrtimi.
Leave a Reply