Liderët botërorë realizuan foton familjare për samitin e Komunitetit Politik Europian që zhvillohet në Armeni.
Ndërsa të gjithë përgatiteshin për të pozuar, kryeministri Edi Rama dhe homologia italiane, Giorgia Meloni janë kapur duke shkëmbyer batuta.
Shefi i qeverisë ndodhet në rreshtin e parë, krah presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa më pas afrohet Meloni.
Në këtë moment Rama dhe Meloni shkëmbejnë disa batuta dhe një përqafim të ngrohtë, ndërsa më pas pozojnë për foton familjare.
