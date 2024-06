Kryeministri Edi Rama ka publikuar nw rrjetet sociale pamje nga Kulla e Aerodromit nw Aeroportin “Nwnw Tereza”, duke thwnw se mbi 250 avionë ulen dhe ngrihen në një ditë në aeroport.

Ky i fundit sipas tij përveçse e ka nxjerrë qysh prej vitit të shkuar Shqipërinë në krye të klasifikimit të Agjencisë Europiane të Transportit Ajror, për rritjen më të lartë të numrit të pasagjerëve krahasuar me vitin para pandemisë, tanimë ka zënë kreun e aeroporteve të rajonit duke kapërcyer Beogradin.

*Pamje nga Kulla e Aerodromit/m.j