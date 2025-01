Kryeministri Edi Rama ka pritur në Shqipëri rabinin Yosiyahu Yosef Pinto, me të cilin ka vizituar qytetin e Vlorës, aty ku u vendosën hebrenjtë shekuj më parë.

“Me nder dhe përulësi pata privilegjin të mikëpres për herë të dytë Rabinin Yosiyahu Yosef Pinto në Shqipëri — një vend model i vëllazërisë fetare, ku hebrenjtë u morën në mbrojtje si askund tjetër gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ishte një privilegj të vizitoja me të Vlorën, qytetin ku hebrenjtë u vendosën shekuj më parë dhe në zonën që dikur ishte lagjja e tyre, së shpejti do të fillojmë ndërtimin e një Muzeu të bukur Hebraik”, shkruan Rama.

So honored and humbled to have the privilege of hosting Rabbi Yosiyahu Yosef Pinto in Albania for the second time — a role model country of religious fraternity, where Jews were protected like nowhere else during WWII. It was a privilege to visit Vlora with him, the city where… pic.twitter.com/yMAW9QB9RW

