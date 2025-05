Pas Samitit të Komunitetit Politik Evropian, Emmanuel Macron qëndroi në kuadër të vizitës zyrtare që do të zhvillojë sot, më 17 maj, në Shqipëri. Kjo është vizita e tij e dytë zyrtare në pak kohë në vendin tonë, por e para e shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Brigitte.

Në orën 08:45, kryeministri Edi Rama e ka pritur presidentin francez në kryeministri. Më pas, në orën 09:30, do të nënshkruhen disa marrëveshje në fushën e mbrojtjes, turizmit dhe prodhimit të energjisë. Vizita zyrtare e Macron do të vijojë me një deklaratë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama, e cila është parashikuar në orën 10:00-10:15. Të dy udhëheqësit do të flasin edhe në forumin ndërkombëtar “Iniciativa e Investimeve të së Ardhmes”, ku do të jetë i pranishëm edhe dhëndri i Trump, Jared Kushner si dhe ish-kryeministri italian Matteo Renzi.



Një ditë më parë, pas samitit, presidenti francez inauguroi me kryeministrin shkollën prestigjoze franceze të kodimit “Ecole 42”, e dedikuar drejt botës së teknologjisë. Rama dhe Macron biseduan me të rinjtë që gjendeshin në mjediset e reja të dedikuara, të cilët sollën eksperiencat e tyre personale të adoptimit me sukses në fushën digjitale. Në fund u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit Shqipëri-Francë për inovacionin nga dy ministrat përfaqësues për inovacionin.

Në fushën e mbrojtjes ministri francez Sébastien Lecornu firmosi me ministrin Piro Vengu marrëveshjen teknike për blerjen e sistemit të vëzhgimit ajror nga një kontraktor industrial francez. Një mbështetje për Forcat Ajrore shqiptare në rritjen e kapaciteteve të avancuara mobile. Në nder të mysafirëve francezë kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda shtruan një darkë zyrtare në pallatin e Brigadave.

AXHENDA:

08.45: Takim dypalësh mes Kryeministrit Edi Rama dhe Presidentit Emmanuel Macron (Vendi:

Salla e Hartave, Kryeministria)

Delegacioni shqiptar:

Z. Edi Rama, Kryeministër

Znj. Belinda Balluku, Zv/KM, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë

Z. Igli Hasani, Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme

Z. Pirro Vengu, Ministër i Mbrojtjes

Znj. Mirela Kumbaro, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit

Znj. Adea Pirdeni, Ministre Shteti për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin

Znj. Majlinda Dhuka, Ministër Shteti, Kryenegociatore

Z. Dritan Tola, Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Paris

Z. Erald Elezi, Drejtor i KESH

Z. Enio Ohri, Kabineti i Kryeministrit

09.30: Ceremoni nënshkrimi marrëveshjesh (Vendi: Salla e Hartave, Kryeministria)

1- Në fushën e Mbrojtjes (Ministria e Mbrojtjes)

2- Në fushën e prodhimit të energjisë (KESH)

3- Në fushën e turizmit (Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)

10.00-10.15: Deklaratë e përbashkët për shtyp e Kryeministrit Rama dhe Presidenti Macron

(Vendi: Mjedisi Eden, Kryeministria)

Pjesëmarrja: I gjithë delegacioni

10.15: Lëvizja drejt Teatrit të Operas dhe Baletit

Kryeministri Rama dhe Presidenti Macron lëvizin së bashku

10.30: Fjalë të dy liderave në Forumin FII (Vendi: Salla e madhe, TOB)

11.00: Nisja e delegacionit francez drejt aeroportit të Rinasit

11.15: Mbërritja e delegacionit francez në aeroportin e Rinasit

11.30: Fluturim i posaçëm kthimi drejt Parisit (F-RAFR)