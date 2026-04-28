Hapet plotësisht segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri te mbikalimi i Rinasit. Ndërkohë që së shpejti nis puna për vijimin e mëtejshëm të aksit drejt Durrësit, si edhe për segmentet e Korridorit Blu, Kashar-Lekaj, Lekaj-Fier.
Ndërsa në javët në vijim pritet dalja e fituesit të garës për segmentin Milot-Balldren.
“Kemi aksin Kashar-Lekaj dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit. Aksi Milot-Balldreni është në fazën përmbyllëse dhe besoj që për dy javë do të kemi shpalljen e fituesit. Jemi në rrugën finale, do të jepet vlerësimi. Në sezonin e verës krijon gjithë zhbllokimin e Adriatikut”, tha Karakaçi.
