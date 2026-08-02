Kreu i qeverisë Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale një video me rrëfimin e një peshkatari nga Vlora, i cili tregon historinë e jetës së tij të lidhur ngushtë me detin dhe profesionin e peshkimit.
Peshkatari rrëfen se është rritur me detin dhe se zanatin e ka mësuar që në fëmijëri nga familja e tij.
Ai tregon se ka kaluar gjithë jetën në det dhe se, përgjatë viteve, ka trajnuar rreth 800 peshkatarë, duke dhënë kontribut në formimin e brezave të rinj të këtij profesioni.
“Me këtë det jemi rritur, me freskinë e këtij deti jetojmë. Është pjesë e qytetit të Vlorës”, thotë peshkatari, duke theksuar lidhjen e veçantë që banorët e Vlorës kanë me detin.
Peshkatari ndalet edhe te sfidat dhe përgjegjësitë e profesionit, duke theksuar se peshkimi kërkon respekt për detin, durim dhe përkushtim, vlera që, sipas tij, e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës.
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