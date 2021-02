Laçi së shpejti do të ketë një spital të ri. Kryeministri Edi Rama, ka ndarë pamjet nga kantieri i sapohapur.

Punimet kanë nisur, ndërsa krahas spitalit, po vijon edhe ndërtimi i banesave të reja, për familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.

“MIRËMËNGJES

dhe me kantierin e sapohapur të Spitalit të Ri të Laçit, i cili do të rilindë më i madh, më i fortë e me standarde të spitaleve bashkiake të Europës, ju uroj një ditë të mbarë“, shkruan Rama.

g.kosovari