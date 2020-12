Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministri për Rindërtimin Arben Ahmetaj kanë shkuar sot për inspektim në një shkollë tjetër që po ndërtohet në vendin tonë, në Derven të Krujës.

Teksa ka parë palestrën e shkollës “Kastrioti” në Derven të Krujës, Rama nuk ka harruar të japë edhe një ide për dritaret.

“Dritaret e palestrës mirë është t’i vendosim me rrjetë se pastaj thyen dhe pastaj fillon storia”, tha Rama.

Ndërsa Ahmetaj, i pavëmendshëm teksa kanë zbritur shkallët, është përplasur me një dërrasë.

“Derven, Krujë – Duke ndjekur vijimin e punimeve në shkollën dhe kopshtin “Kastrioti” që po bëhet gati, për 160 fëmijë dhe përfundon në fund të janarit 2021

* 158 shkolla të reja me standarte europiane janë një përgjigje kuptimplotë, ndaj kujtdo që gjuan me gurë e me baltë mbi këtë qeveri që në 7 vjet e 3 muaj ka bërë më shumë për #ShqipërinëqëDuam se sa të gjitha qeveritë e tjera bashkë”, bën me dije kryeministri Rama.