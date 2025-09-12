Ditën e sotme në Parlamentin e Shqipërisë është mbajtur seanca e parë plenare për legjislaturën e re.
Pak minuta më parë, deputetët e dalë nga zgjedhjet e 11 majit janë betuar në sallën e Kuvendit dhe kanë marrë mandatet.
Ndërkohë duhet se kryeministri Edi Rama e ka ‘harruar’ për pak minuta politikën dhe i është futur pikturës.
Kujtojmë se paraditen e sotme, seanca plenare u shoqërua me tensione dhe debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës, me Partinë Demokratike që nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, pavarësisht vendimit për të hyrë në Kuvend.
Leave a Reply