Këtë të enjte, më 14 gusht, kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër reagim lidhur me situatën e zjarreve që kanë përfshirë prej javësh gjithë vendin, nga veriu në jug.
Ndërsa ndan me qytetarët një video në rrjetet sociale, Rama shpreh falenderimet e tij për forcat komando, që kanë punuar përgjatë gjithë vijës së Sopotit, një nga zonat më të vështira.
“Një FALENDERIM i posaçëm me MIRËNJOHJE për Forcat Komando, të cilat gjatë gjithë natës deri në mëngjes u bënë një vlerë e shtuar në pastrimin nga çdo vatër të të gjithë vijës së Sopotit, mes Delvinës dhe Gjirokastrës, 10km front zjarri që tanimë është qetësuar plotësisht.”, shkruan Rama.
Më herët kryeministri falenderoi të gjitha strukturat në terren për sakrificat dhe përkushtimin në përballimin e kësaj situate emergjente. Ai theksoi se situata është përmirësuar falë punës së jashtëzakonshme në terren, por paralajmëroi për rreziqe të vazhdueshme, ndërsa nuk ngurroi të bënte dhe një kritikë për reagimet mediatike.
“MIRËMËNGJES dhe me një tjetër ditë gatishmërie të lartë e përpjekjesh të përbashkëta, përballë një situate të përmirësuar falë mundimesh e sakrificash të admirueshme por me rreziqe e të papritura në çdo çast; me neveri për lehaqeniet që vazhdojnë avazin e tyre të krehjes para pasqyrave mediatike, teksa në tërë Europën Jugore digjen në flakë mijëra vatra zjarri nga Spanja e deri në Turqi, ju uroj një ditë sa më të qetë të gjithëve.”, shkroi Rama.
Ditën e djeshme ai tha se ishte “Një ditë sakrifice dhe krenarie për të gjitha strukturat shtetërore, që vijojnë pa ndërprerje përpjekjet në terren për shuarjen e flakëve në të gjithë vendin.”
