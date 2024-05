Afrimi i 12 majit, ditës së takimit të kryeministrit Edi Rama në Athinë me shqiptarët që punojnë dhe tetojnë në Greqi, ka zbardhur dhe detaje të ecurisë së përgatitjeve për këtë vizitë private.

Korrespondenti i Top Channel, Artur Bibe ne “Breaking” ka zbardhur të gjitha peripecitë e këtij tubimit në kuadër të turit të takimeve me diasporën.

Gazetari shprehet se nuk ka pasur pengesa zyrtare, por thjeshtë interferenca prapa krahëve dhe me sa duket ishte planifikuar në stadiumin apo teatrin e Athinës me 4500-5000 vende, ku do ta zhvillohej një dhe një koncert me Noyzin dhe këngëtarë të tjerë, të alternuar me fjalën e Ramës është në dyshime.

Adminiustratori i godinës tha se janë duke bërë disa ndërhyrje në tarracën e këtij ambienti, ndërkohë që po bën cfarë është e mundur për ta bërë gati. Nëse nuk arrihet atëherë, do të gjendet një ambient tjetër qoftë dhe i hapur, që të kënaqë pritshmëritë pjesëmarrësve që thuhet se kanë shfaqur shumë interesa.

Ka pasur kontakte mes përfaqësuesve të kabinetit të kryeministri, dhe pala zyrtare greke nuyk ka asnjë pengesë, përkundrazi është e angazhuar tashmës, përkundër mesazheve nga ana e bashkisë greke për të pritur se çfarë do të ndodhë. Ndoshta pritej që të anulohej apo shtyhej takimi i Ramës me shqiptarët në Athinë.

Sot do të jetë dhe Klosi në Athinë për këtë qëllim, ndërkohë që Rama do të mbërrijë që më 11 maj, ku do t’i përgjigjet gjithë interesit të mediave greke të cilat e kanë paraqitur kërkesën për intervista apo prononcime. Pala shqiptare ka garanrtuar se do të ketë vetëm një takim privat, asnjë interferencë në zgjedhjet greke.

Mediat ghreke të ekstremit të djathtë kanë pasur një ofensive kundër qeverisë shqiptare. Ndërkohë që mediat tjetër greke e ka parë si nëj vizitë normale. Nga ana tjetër që deri në fund të majit Mitsotakisht pritet të vijë në zonat minaritare në Shqipëri. Një situatë normale./m.j

Për më tepër shihni videon: