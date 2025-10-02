Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka ‘ndezur’ dhe njëkohësisht i ka dhënë ‘fund’ një konflikti mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë.
Kjo në kuadër të një lapsusi disa herë të përsëritur nga Trump kur ka folur në media për arritjen e paqes me Azerbajxhanit dhe Armenisë.
Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama i cili sot merr pjesë në samitin e 7-të të Komuniteti Politik Evropian, i pyetur nga mediat botërore mbi këtë situatë, ai me humor i është përgjigjur se tashmë Shqipëria dhe Azerbajxhani kanë nënshkruar paqen.Ndërkohë një tjetër video ka ‘pushtuar’ rrjetin, ku Rama në shoqërinë e presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev dhe presidentit francez Emmanuel Macron, i thotë këtij të fundit të kërkojë falje, pasi nuk i ka uruar (Ramën dhe Aliyev) për arritjen e paqes.
Rama drejtuar Macron: Duhet të kërkosh falje!
Rama: Sepse nuk na urove kur arritëm marrëveshjen e paqes mes dy vendeve. Dhe Presidenti Trump punoi shumë për këtë marrëveshje.
