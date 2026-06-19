Një protestuese ka ngritur akuza publike lidhur me çështjen e pronave në Divjakë, duke pretenduar se familja e saj prej dekadash po përballet me procese gjyqësore pa mundur të rikuperojë tokat.
“Vij nga Italia, nga Emilia Romagna, nga Piacenca. Kam bërë 35 vite gjyqe me pronat e mia. Nuk i mora dot, sepse Argita Berisha dhe familja Berisha kanë marrë Divjakën. Ne nuk kompensohemi. Kanë 63 hektarë. Po rinia mbrapa ku do jetojë?”, deklaroi ajo.
Sipas protestueses, problemi i pronave në zonë mbetet ende i pazgjidhur, ndërsa ajo pretendon se shumë familje vazhdojnë të mos marrin atë që u takon.
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