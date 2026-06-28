Një nga protestueset në shesh i është drejtuar me tone të ashpra kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, pas deklaratave të tij për ish-të përndjekurit politikë.
Në fjalën e saj, ajo kundërshtoi përdorimin e termit “ish të përsekutuar”, duke thënë se për shumë familje shqiptare persekutimi politik nuk ka përfunduar ende.
“Na quajte ish të përsekutuar, por ne jemi ende politikisht të përsekutuar”, u shpreh protestuesja, duke e akuzuar Berishën se nuk mund ta trajtojë si të mbyllur një plagë që, sipas saj, vazhdon edhe sot.
Deklarata u bë gjatë fjalimeve të mbajtura në protestë, ku krahas thirrjeve kundër qeverisë, nuk kanë munguar as kritikat ndaj figurave të vjetra të politikës, përfshirë edhe kreun e PD-së.
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