Spikeri i njohur në Ukrainë gjatë edicionit të lajme ka ndarë më ndjekësit se nuk do të jëtë më pjesë e televizionit pas ai do t’u bashkohet Forcave të Armatosura të Ukrainës. Në fund të lajmeve, Orest Drymalovksy tha se ky do të ishte transmetimi i tij i fundit.

“Kjo është e gjitha për momentin. Ky është transmetimi im i fundit, do t’u bashkohem Forcave të Armatosura të Ukrainës,” tha ai.

Në një intervistë të mëvonshme ai deklaroi se ishte detyrë e tyre për t’u regjistruar në ushtri.

“Nuk ka rrugë tjetër për fitore,” u shpreh spikeri./m.j