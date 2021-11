Kriza mes Mauro Ikardit dhe Wanda Narës ka marrë fund edhe me një shfaqje publike të çiftit që ka dekretuar paqen në praninë e kamerave me Kullën Eifel në sfond.

Duket se Wanda ka lënë pas krahëve tradhtinë e sulmuesit argjentinas dhe në ditët e fundit të dy kanë postuar dedikime për njëri-tjetrin në rrjetet sociale.

Sot ishte dita e “vulës” mbi këtë çështje që u kthye në telenovelën e muajit të fundit. Provat i ka publikuar Ikardi në rrjetet sociale, ku ka postuar videon ku shfaqet ai me Wanda Narën duke u puthur plot pasion para dritave të Kullës Eifel.

Gjithçka teksa filmohet e fotografohet, me siguri si pjesë e intervistës në të cilën Uanda do të tregojë gjithçka për tradhtinë e Ikardit me Çina Suarez.

g.kosovari