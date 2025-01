Pamje nga kamerat e sigurit tregojnë momentin tragjik kur një kamionçinë merr përpara turmën në një rrugë në Lagjen Franceze të Nju Orlinsit.

Video përmban pamje të rënda. Në të shihet veterani i ushtrisë amerikane, i cili mbante një flamur të Shtetit Islamik në makinën e tij, teksa bën një lëvizje të beftë dhe del nga korsia duke shkelur mbi njerëzit më 1 janar. Në total, 15 persona humbën jetën nga sulmi.

Sipas autoriteteve sulmi mund të jetë realizuar me ndihmën e personave të tjerë. Autori, 42-vjeçari Shamsud-Din Jabbar, u vra gjatë përplasjes me armë me policinë që ishte vënë në ndjekje të tij pas ngjarjes.