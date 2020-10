PSG ka fituar thjeshtë ndeshjen kundër Angers me rezultatin 6-1. Kampionët në fuqi të Francës janë argëtuar në sfidën ndaj modestëve duke shpartalluar miqtë dhe duke iu afruar më shumë kreut të renditjes.

Takimi u hap shumë shpejt me golin e Florenzit. Mbrojtësi i krahut të djathtë realizoi një kryevepër në minutën e 7′. Neymar nuk mund të mungonte për të mbyllur pjesën e parë në 2-0. Braziliani mori një top të mirë nga Mbappe dhe e dërgoi në rrjetë.

Pjesa e dytë rinisi me golin e brazilianit. Yllit i mbeti një top në zonë dhe nuk gaboi për 3-0. Në listën e golashënuesve e shënuan emrin dhe Draxler, Gueye dhe Mbappe. Kampionët e Francës fitojnë 3 pikë duke fituar me rezultatin 6-1. Miqtë shënuan golin e nderit me anë të Traore.

g.kosovari