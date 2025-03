Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kreu i Partisë Socialiste, ka mbërritur në selinë rozë ku do të takohet për Herë të fundit me drejtuesit politik të qarqeve me qëllim ‘kopsitjen’ e listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit.

Këto lista do të duhet të dorëzohen në KQZ brenda mesnatës së sotme.