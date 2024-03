Teksa mazhoranca dhe opozita ulen sot në tryezë të përbashkët për t’i dhënë fund tensionene në seancat plenare, Ilir Meta ka zgjedhur ta nisë vrullshëm këtë ditë të rëndësishme për politikën shqiptare.

Në ditën kur pritet një marrëveshje mes PS-së sdhe PD-së, kreu i PL-së ka publikuar në rrjetin e tij social në Facebook një video nga palestra.

”Kur dita nis vrullshëm në mëngjes”, ka shkruar Meta krahas videos.

Sot në orën 13:30 kryetarja e Parlamentit, Lindita Nikolla do të ulë në tryezë kryetarët e grupeve parlamentare, nga ana e PS-së do të jetë Bledi Çuçi, ndërsa nga ana e PD-së do të jetë Gazment Bardhi.

Në këtë takim pritet që të ketë një pakt të dytë mes Ramës dhe Berishës, pas atij të 2008-ës dhe nëse dy palët bien në ujdi, atëherë i vjen fundi edhe bllokimit të parlamentit.

