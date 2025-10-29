Zëvendësministri i Brendshëm i Turqisë, Mehmet Aktas, tha se ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimin për prindërit e një familjeje të bllokuar nën rrënojat e një ndërtese që u shemb në lagjen “Mevlana Mahallesi” të qytetit Gebze, në provincën Kocaeli.
Pamjet e operacionit të shpëtimit të adoleshentes janë publikuar nga mediat. Aktas tha se tre nga fëmijët e familjes ishin gjetur deri më tani, por vetëm njëri prej tyre, 18-vjeçarja Dilara, u gjet gjallë.
“Falë Zotit, vajza më e madhe e familjes, 18-vjeçarja Dilara, u shpëtua. Ajo ishte në kontakt me ta gjatë operacionit dhe ishte plotësisht e vetëdijshme. Ajo u dërgua në spital”, tha ai.
Ai shtoi se “fatkeqësisht, fëmija tjetër i familjes, Hairunisa, u gjet i vdekur. Në total, nxorëm tre fëmijë, por, për fat të keq, dy nuk mbijetuan”. Sipas Aktas, tre fëmijët u gjetën në të njëjtën dhomë, ndërsa prindërit ndoshta janë në një pjesë tjetër të shtëpisë.
Shembja ndodhi rreth orës 07:30 të mëngjesit në rrugën Isikgel, për një arsye që aktualisht nuk dihet. Zyrtarët turq shprehën shpresën se përpjekjet së shpejti do të japin fryte:
“Shpresojmë që shumë shpejt do të jemi në gjendje t’i gjejmë të dy prindërit”.
Dilara Bilir'in #Gebze’de çöken binanın enkazından sağ çıkarıldığı anlar kamerada.
627 kişilik ekip anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.https://t.co/2xD4XM2kVP pic.twitter.com/EglmpN3VNN
— TRT HABER (@trthaber) October 29, 2025
Leave a Reply