Në rrethrrotullimin e Rrogozhinës ka pasur një incident mes një qytetari të bllokuar dhe protestuesve. Ai u ka kërkuar atyre që të kalojë pasi e pret gruaja në shtëpi.

“Kam punuar gjithë ditën, kam vjelë ullinj. Unë dua të hapin rrugën të shkoj në shtëpi te gruaja se po më vdes gruaja. A more vesh, se e kam sëmurë me mendore. Më tha hajde, kur do vish. Po të gënjeva më fut në burg tani”, tha qytetari.

Mesa duket kjo nuk është pranuar nga protestuesit.

“O legen, o komunist”, dëgjohet të shprehet njëri prej tyre gjatë ballafaqimit në rrugë.

/a.r