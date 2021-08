Mijëra të dënuar për përfshirje në grupet islamike si Al Kaeda dhe ISIS janë liruar nga talebanët.

Një video e postuar në një faqe interneti pro-talebanëve tregon militantët islamikë duke liruar të dënuarit nga burgun më i madh të Afganistanit, Pul-e-Charki në Kabul.

Më herët gjatë kësaj të diele talebanët liruan rreth 5,000 islamikë të ndaluar në bazën e vjetër amerikane në Bagram.

Në një postim, Zaid Hamid, një islamist nga Pakistani, vlerëson talebanët për veprimin e tyre, duke pretenduar se njerëzve të pafajshëm po u happen dyert e qelive.

“Talebanët hapin burgjet e regjimit të Kabulit dhe lirojnë mijëra të burgosur të pafajshëm. Kështu talebanët po fitojnë respekt dhe mbështetje brenda popullit afgan … duke sjellë paqe dhe drejtësi”, u shpreh ai.

Në video, të burgosurit shihen duke puthur duart e talebanëve.

Taliban are breaking open the prisons of the Kabul regime & releasing thousands of innocent prisoners from all ethnicities….

This is how the Taliban are gaining respect and support within the Afghan people……by bringing peace & justice.

See for yourself…… pic.twitter.com/QxJyfZJ8wJ

— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 9, 2021