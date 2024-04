Një ngjarje jo e zakontë ka ndodhur në Kili, ku gjatë arrestimit të një gruaja, kjop e fundit ka arritur t’i marrë armën efektivit të policisë, dhe të qëllojë pa ndalim, duke plagosur 3 persona.

Sipas mediave vendase, një polic, një kameraman dhe një person tjetër mbetën të plagosur si pasojë e të shtënave.

/a.r

#Chile: A woman snatched gun from a police guard in the middle of a police procedure and began shooting, leaving two injured, a cameraman who was at the scene and a guard. pic.twitter.com/43qaNB3RuO

— ⚡ A L E R T S (@NoiseAlerts) April 1, 2024